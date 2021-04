Celebrato anche in Puglia 169° fondazione della Polizia

(ANSA) - BARI, 10 APR - In occasione della celebrazione del 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il questore di Bari , Giuseppe Bisogno, e la prefetta, Antonia Bellomo, hanno deposto una corona in memoria dei caduti presso il Centro Polifunzionale della Polizia.

La celebrazione, che si è svolta anche negli altri capoluoghi di provincia pugliesi, è stata segnata per il secondo anno consecutivo dall'emergenza epidemiologica che ha imposto ovunque la massima sobrietà. (ANSA).