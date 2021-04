Covid: in Puglia 48 morti e 1.791 nuovi contagi, 12,5% test

(ANSA) - BARI, 09 APR - Oggi in Puglia su 14.281 test analizzati, sono risultati 1.791 casi positivi, con una incidenza del 12,54% (ieri era del 13,25%). Sono stati inoltre registrati 48 decessi (ieri 51), quasi la metà in provincia di Bari. I ricoveri diminuiscono a quota 2.240 (36 in meno di ieri). Aumenta il numero dei pugliesi attualmente positivi, sono 51.047 (sui complessivi 207.367 contagiati da marzo 2020), ma aumenta di 1.451 unità anche il numero dei guariti, passando dai 149.726 di ieri ai 151.177 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test. Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono 5.143.

I casi positivi registrati oggi sono 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. (ANSA).