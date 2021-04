Covid: calano a 4 mila i contagi nel Barese

(ANSA) - BARI, 09 APR - Dal 29 marzo al 4 aprile nell'area metropolitana di Bari si sono registrati 4.071 nuovi casi Covid, in calo rispetto alla settimana precedente (quando erano 4.751), facendo così scendere il tasso per 100mila abitanti a quota 330,9 da 386,2. Sono 24 su 41 i comuni oltre il livello critico di 250 nuovi casi per 100mila abitanti, contro i 26 di sette giorni fa. I dati peggiori si registrano a Gravina in Puglia, con una incidenza di 559,2/100.000 abitanti e un incremento di 240 contagi in una settimana, Cassano delle Murge con 527,7 casi ogni 100 mila, Terlizzi (468,4), Bitonto, Ruvo di Puglia e Modugno tra 444 e 450. A Bari, con 1.319 nuovi contagi nei sette giorni, il tasso è di 418,4 casi/100.000 abitanti, in calo rispetto i 480 della settimana dal 22 al 28 marzo.

Sul fronte della campa vaccinale, all'8 aprile risultano complessivamente somministrate oltre 241mila dosi, oltre 65 mila delle quali nella sola città di Bari e circa un terzo del totale (81.328) a over 80, tra prime e seconde dosi. (ANSA).