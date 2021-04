False fatturazioni, confiscati beni ad azienda nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 08 APR - Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria (Taranto) hanno eseguito un decreto di confisca di un appartamento e di un locale commerciale adibito a bar/ristorante, per un valore complessivo di 835 mila euro, di proprietà di una società con sede legale a Sofia (Bulgaria) e domicilio fiscale a Manduria, amministrata da una persona di nazionalità bulgara residente a Roma. Il provvedimento cautelare, che fa seguito al precedente sequestro preventivo, è connesso ad una sentenza di condanna, emessa dal gup del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere, nei confronti di quattro persone, tra le quali due pregiudicati, indagate per i reati di "trasferimento fraudolento di valori" e "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

L'attività investigativa, oltre a rilevare sproporzioni reddituali degli indagati, ha consentito di acclarare come, attraverso un sistema di false fatturazioni, la proprietà degli immobili ora confiscati fosse stata fittiziamente trasferita in Bulgaria allo scopo di distrarli da misure di prevenzione patrimoniali. Il provvedimento di confisca eseguito si inserisce nella strategia di contrasto all'accumulo di patrimoni illeciti.

