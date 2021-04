Cultura: al Petruzzelli quattro nuovi concerti in streaming

(ANSA) - BARI, 08 APR - Quattro nuovi concerti in streaming sono in programma dal 20 aprile al 14 maggio sulle piattaforme digitali del Teatro Petruzzelli di Bari.

Martedì 20 aprile, alle 20.30, è in cartellone un nuovo appuntamento della "Stagione Concertistica 2021" con Gautier Capuçon (violoncello) e Jérôme Ducros (pianoforte). Il concerto sarà disponibile on line per una settimana a partire dalla data di pubblicazione. Martedì 27 aprile, sempre alle 20.30, è in programma il secondo appuntamento in streaming di "Aus Italien, istantanee musicali di otto compositori italiani", con la presenza di Ivan Fedele, autore delle musiche. A dirigere l'Orchestra del Teatro Petruzzelli sarà il maestro Pasquale Corrado, al violoncello Michele Marco Rossi. Domenica 9 maggio, alle 18.00, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna Family Concert, diretto da Valentina Peleggi. Venerdì 14 maggio, alle 20.30, è in cartellone il terzo appuntamento di "Aus Italien, istantanee musicali di otto compositori italiani", con una prima esecuzione italiana ed una prima esecuzione assoluta delle musiche di Carlo Boccadoro che condurrà l'Orchestra del Petruzzelli. Solista del concerto Alessandro Taverna (pianoforte).

Gli spettacoli saranno fruibili gratuitamente sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli, sulla pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it. E' rimandata per il momento, nell'ambito delle misure Covid, l'esecuzione dell'opera per Ragazzi di Nicola Campogrande "La notte di San Nicola". (ANSA).