A.Mittal:Usb,licenziato operaio dopo post Fb,'mobilitazione'

(ANSA) - TARANTO, 08 APR - "Così come aveva preannunciato, ArcelorMittal ha licenziato per quella che ritiene essere una 'giusta causa', uno dei due dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la fiction 'Svegliati Amore Mio. Non è altro che un gravissimo attacco alla democrazia ed in particolare alla libertà di espressione e opinione". Lo afferma il coordinatore provinciale dell'Usb, Francesco Rizzo, riferendosi al provvedimento notificato oggi dall'azienda a un lavoratore dopo una contestazione disciplinare e una sospensione per cinque giorni.

ArcelorMittal ha precisato nei giorni scorsi di aver ritenuto denigratorio e altamente lesivo della propria immagine il contenuto del post e non il semplice invito alla visione della fiction (che evidenzia, attraverso la storia di una donna che lotta per la figlia che si è ammalata di leucemia, i rischi derivanti dalle emissioni di un'acciaieria chiamata Ghisal).

"Questo - osserva Rizzo - è l'ennesimo schiaffo, come se non bastasse quanto fatto in precedenza. Stigmatizziamo tutto questo e preannunciamo una durissima mobilitazione. Forme e tempi verranno comunicati nelle prossime ore". (ANSA).