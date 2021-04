Covid:464 baresi sanzionati nel weekend di Pasqua,1 denuncia

(ANSA) - BARI, 06 APR - Nel weekend di Pasqua, da sabato 3 a ieri, sono state sottoposte a controllo dalle forze dell'ordine nell'intera area metropolitana di Bari 9.767 persone, 464 delle quali sanzionate per violazione delle norme anti-Covid, quasi la metà (203) a Pasquetta. Nella sola città di Bari più di trenta automobilisti sono stati sanzionati per violazione del coprifuoco. Una persona è stata denunciata il giorno di Pasqua per epidemia colposa per aver violato l'isolamento obbligatorio nonostante fosse positiva al Covid. Negli stessi tre giorni sono state controllate 312 attività e per dieci titolari sono scattate le sanzioni. (ANSA).