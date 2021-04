Covid: in Puglia 70 morti e 475 positivi, l'8,2% dei test

(ANSA) - BARI, 06 APR - Oggi in Puglia sono stati registrati 70 decessi per Covid, che portano complessivamente a 5.001 i morti nella regione dall'inizio della pandemia. Dal bollettino regionale emerge, inoltre, che su 5.759 test analizzati, sono risultati nelle 24 ore 475 casi positivi, con una incidenza dell'8,24% (ieri era del 17%). Dei 70 decessi ne sono stati registrati 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. Sul numero dei morti l'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, precisa che "sono 15 i decessi avvenuti in Puglia nella giornata di oggi. Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni. 70 decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia".

Oggi i ricoveri salgono a quota 2.240 (82 in più di ieri), ma aumenta di 1.171 unità il numero dei guariti, passando dai 145.721 di ieri ai 146.892 odierni e diminuisce anche di 766 il numero dei pugliesi positivi, che attualmente sono 50.454 (sui complessivi 202.347 contagiati da marzo 2020). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test. Dei casi positivi delle ultime 24 ore ne sono stati registrati 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce e 15 in provincia di Taranto. Sono stati riclassificati e riattribuiti 2 casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota. (ANSA).