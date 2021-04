Covid: Puglia, oggi 5.500 vaccini a caregiver minori 16 anni

(ANSA) - BARI, 04 APR - Grande partecipazione alla prima giornata di vaccinazioni dedicata a caregiver e familiari conviventi di minori di 16 anni con disabilità grave: da questa mattina sono state effettuate 5.500 somministrazioni nei centri vaccinali aperti in tutta la Puglia e le operazioni sono ancora in corso. Al lavoro centinaia di persone tra operatori sanitari, addetti e volontari della Protezione civile regionale e delle associazioni. Lo rende noto la Regione Puglia.

"Una Pasqua - dicono il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - di grande dedizione, partecipazione, voglia di guardare avanti, desiderio di mettere al sicuro i più fragili a cominciare dai bambini. Sono queste le immagini che ci restituisce questa giornata, nella quale in tutta la Puglia sono in corso a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid". "La campagna vaccinale non si ferma ed è per questo che sentiamo di dover ringraziare le centinaia di operatori sanitari, addetti e volontari alla protezione civile - aggiungono - e tutti coloro che sono impegnati, instancabilmente, da mesi nella lotta contro il covid".

Anche la giornata di domani, Lunedì dell'Angelo, sarà dedicata a caregiver, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005 in poi, con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3.

(ANSA).