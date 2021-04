Vaccini: in Puglia al via prenotazioni per 74enni e 75enni

(ANSA) - BARI, 02 APR - Da oggi e sino al 14 aprile in Puglia possono aderire alla campagna vaccinale anti Covid anche le persone nate nel 1947 e 1946, quindi 75enni e 74enni. Ci sono tre modi per aderire: collegandosi alla piattaforma online lapugliativaccina.regione.puglia.it; oppure chiamando il numero verde 800.71.39.31 che è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20; oppure recandosi in farmacia. Chiamando il numero verde, la persona che intende vaccinarsi (o una persona delegata) dovrà riferire i dati richiesti e l'operatore comunicherà l'appuntamento fissato. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP. (ANSA).