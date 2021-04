Vaccini: dosi a 12 minorenni oncologici in Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 02 APR - Al Policlinico di Bari sono proseguite oggi le vaccinazioni dei pazienti ematologici. Sono stati vaccinati 12 pazienti tra i 16 e 18 anni oncoematologici e sono cominciate le vaccinazioni dei caregiver dei piccoli pazienti ricoverati in oncoematologia pediatrica. Domani è prevista la giornata dedicata ai caregiver dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto e dei pazienti dì oncoematologia pediatrica con circa 600 somministrazioni programmate in 23 ambulatori. (ANSA).