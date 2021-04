Ambulanti protestano a Lecce, 400 in strada'fateci lavorare'

(ANSA) - LECCE, 02 APR - Circa 400 commercianti ambulanti del Salento questa mattina hanno protestato in strada a Lecce contro le chiusure imposte dalla zona rossa inasprita dall'ordinanza regionale, e per i ristori destinati alla categoria che ritengono "inadeguati". " Dimenticati", "Fateci lavorare", "Non fateci morire", "Anche le feste patronali meritano una seconda vita", sono alcuni degli slogan sugli striscioni dei manifestanti. La protesta, autorizzata dalla questura, è partita dall'area mercatale di via Roma: da qui, con i loro furgoni, gli ambulanti sono sfilati per le strade della città fino a confluire nella centrale piazza Libertini. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori manifestazioni. (ANSA).