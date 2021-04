Covid: in Puglia è record contagi; Emiliano, non uscite

(ANSA) - BARI, 01 APR - A lanciare l'appello sono il governatore pugliese Michele Emiliano e l'assessore Pierluigi Lopalco: "Restate a casa, limitate i contatti sociali anche a Pasqua", hanno detto questa mattina. I contagi Covid, infatti, corrono ancora in Puglia, nonostante, come evidenzia il report Gimbe, nell'ultima settimana l'aumento sia stato meno consistente rispetto a sette giorni prima. Ma i numeri sono ancora elevati, basti pensare che proprio oggi è stato registrato un nuovo record di contagi. Su 13.293 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 2.369 contagi 860 in provincia di Bari, 150 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia Bat, 562 in provincia di Foggia, 291 in provincia di Lecce, 374 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. La Puglia è tra le sette regioni italiane contrassegnate in rosso scuro nella mappa di rischio per il Covid-19 appena aggiornata dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie. E gli ospedali pubblici sono sempre più in difficoltà, i pazienti ricoverati sono 2.115 mentre ieri erano 2.100 (+15); i sindacati di Lecce hanno lanciato l'allarme sulla incapacità delle strutture ormai di assistere altri ammalati. "La pressione sul sistema sanitario è elevatissima", ha ammesso Lopalco. Da oggi, tutti i casi non Covid che arrivano nei pronto soccorso pubblici vengono trasferiti negli ospedali privati, per cercare di riservare nei centri pubblici quanti più posti letto ai pazienti Covid. La situazione sta diventando insostenibile secondo i sindacati medici, anche il 118 è preso di assalto e i tempi di intervento si allungano. Aumentano anche le vittime del Covid, oggi sono 36: 19 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri erano 43. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.848 persone. Sono 142.501 i pazienti guariti mentre ieri erano 141.343 (+1.158). Balzo in avanti notevole dei casi attualmente positivi: sono 48.032 mentre ieri erano 46.857 (+1.175). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 195.381. Sul fronte dei vaccini, in Puglia, mediamente, ogni giorno vengono somministrate circa 11mila dosi, le inoculazioni giornaliere oscillano tra 10mila e 12mila: una cifra ancora lontana dai 50mila, obiettivo posto dall'assessore Lopalco. (ANSA).