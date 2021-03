Covid: in Puglia 1.962 casi (14,2% test) e 43 morti

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Oggi in Puglia, su 13.847 test analizzati, sono stati registrati 1.962 casi positivi per una incidenza del 14,16%, in rialzo rispetto al 12,5% di ieri. Oggi, inoltre, sono stati registrati 43 decessi (ieri 35). Oggi i ricoveri scendono a quota 2.100 dai 2.127 di ieri. E aumenta di 1.830 unità il numero dei guariti, passando dai 139.513 di ieri ai 141.343 odierni.

I nuovi casi sono stati rilevati 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto; 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. I 43 decessi sono distribuiti 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test; 141.343 sono i pazienti guariti; 46.857 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).