Copernucus,Exprivia archivia dati satelliti su salute Terra

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Exprivia, in partnership con Sony, fornirà per i prossimi 18 mesi il servizio di archiviazione dei dati provenienti dai satelliti in orbita nell'ambito del programma Copernicus Sentinels realizzato dall'Unione Europea e dall'Esa (European Space Agency), assicurando per 100 anni informazioni preziose sulla salute del pianeta Terra, come inquinamento, cambiamenti climatici ed ecosistemi, oltre che mappature a sostegno umanitario in situazioni di crisi. Lo rende noto la società.

"Il rivoluzionario sistema di archiviazione dei dati 'grezzi', captati direttamente dal satellite - sottolinea una nota - utilizzerà per la prima volta in Europa i nuovi supporti della Sony con tecnologia ottica, che consentono l'archiviazione a lungo termine dei Big Data. Grazie a questi supporti, per il prossimo secolo, infatti, un'immensa quantità di informazioni (più di 8 Peta Bytes a fine 2021) provenienti dall'osservazione e dal monitoraggio della Terra, sarà conservata in dispositivi più performanti e duraturi, rispetto ai tradizionali supporti magnetici". "I dati, una volta processati - è detto ancora - saranno disponibili gratuitamente per cittadini, enti pubblici e privati (tra cui Istituti di ricerca, autorità militari o governative) e imprese autorizzate che ne faranno richiesta".

"I dati grezzi acquisiti dai satelliti Copernicus - dichiara Roberto Medri, Head of Digital Factory, Defence & Aerospace di Exprivia - sono la base di tutte le informazioni provenienti dal nostro pianeta e costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza. La soluzione ideata da Exprivia, unita alla tecnologia ODA di Sony, garantisce affidabilità e sicurezza, contribuendo alla conoscenza dei fenomeni ambientali, terrestri, meteorologici e atmosferici del nostro pianeta per i prossimi decenni". (ANSA).