Cerotto che riconosce infezione tra vincitori Medtronic Lab

C'è il progetto pugliese CIBI Spray, un cerotto spray intelligente a base di sostanze naturali, tra i tre vincitori di Hack for Med Tour-Medtronic Open Innovation Lab, l'iniziativa itinerante di Medtronic che ha l'obiettivo di raccogliere idee innovative in grado di rivoluzionare la scienza nate dall'unione tra medicina e tecnologia. Si sono sfidati 18 progetti, presentati da 66 partecipanti, nelle tre maratone interamente in digitale, ognuna dedicata ad una challenge specifica: Sensing & Monitoring, Connected Care & Digital Health e Bioplastic Solutions for Health.

La prima tappa di Lecce, focalizzata sul Sensing & Monitoring, è stata vinta da CIBI Spray, un cerotto di facile applicazione anche da parte di personale non specializzato che, oltre a proteggere la ferita, avvisa tramite diagnosi visiva se c'è una infezione in corso. Il prodotto è stato ideato da sei giovani pugliesi 26enni dell'Università del Salento, che durante il lockdown della primavera scorsa, incontrandosi e confrontandosi solo virtualmente, hanno progettato e finalizzato questo nuovo dispositivo medico.

A Napoli si è distinta la startup Syndiag che si concentra sulla diagnosi precoce del tumore ovarico e, nella tappa di Mirandola, ha vinto il progetto Printmed 3D, per la produzione customizzata, grazie alla stampa 3D, di protesi craniche, maxillofacciali e ortopediche.

"Tre progetti espressione del talento dei nostri giovani che con le loro idee hanno contribuito all'innovazione tecnologica nel settore del LifeScience, in linea con l'obiettivo di Open Innovation Lab - dichiara Michele Perrino, ad di Medtronic Italia - . L'obiettivo è quello di migliorare la cura e l'assistenza sanitaria, sostenendo la crescita economica".

