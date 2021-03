Covid: in Puglia 35 decessi e 1.527 nuovi contagi,12,5% test

(ANSA) - BARI, 30 MAR - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.527 nuovi contagi da Covid, su complessivi 12.234 test effettuati, il 12,5% dei tamponi (ieri era il 15,3%), e 35 decessi.

I casi positivi sono distribuiti 521 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella provincia BAT, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.857.302 test e 139.513 sono i pazienti guariti (1.210 negativizzazioni in 24 ore), mentre 46.776 sono gli attualmente positivi. Di questi, 2.127 pazienti sono ricoverati in ospedale (27 in più di ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 191.050. I pugliesi morti a causa del Covid sono ad oggi 4.761. (ANSA).