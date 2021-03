'Cinema nei titoli coda', laboratorio itinerante Afc scuole

(ANSA) - BARI, 30 MAR - I mestieri e le professioni del cinema entrano nelle scuole. È l'intento della rassegna- laboratorio itinerante "Il cinema nei titoli di coda" della Fondazione Apulia Film Commission che a partire da domani, mercoledì 31 dall'IIs Da Vinci di Noci, in provincia di Bari, avvia la sua prima edizione. All'iniziativa, in questa prima fase, hanno aderito 27 scuole di 26 Comuni soci della Fondazione AFC. Gli incontri si svolgeranno nell'arco della giornata scolastica, mentre le attività saranno divise principalmente in due momenti: visione del film e attività laboratoriale con un professionista del settore audiovisivo presente in streaming, che ha lavorato nel film proposto agli studenti. Ogni professionista, infatti, presenterà alle classi il proprio mestiere e le attività svolte dal suo reparto sia sul set, sia nelle fasi che precedono e seguono le riprese. Inoltre, racconteranno il proprio percorso di formazione e professionalizzazione, evidenziando eventuali competenze trasversali e multisettoriali che caratterizzano il suo lavoro.

Durante l'incontro sarà stimolata il più possibile l'interazione diretta tra professionisti e studenti, questi ultimi preparati in precedenza dai loro docenti con l'aiuto delle schede didattiche elaborate dal Centro Studi di AFC. "Cercare di coinvolgere il più possibile gli studenti in nuove possibilità di crescita culturale - commenta Massimo Bray, assessore regionale alla Cultura e Turismo-, diventa importante per il loro futuro e anche per la società post pandemia. In questo periodo di emergenza sanitaria in cui è diventato più difficile un rapporto diretto che consenta di fruire di cultura e di insegnamento, ogni sforzo di approfondimento e arricchimento formativo per gli studenti è di grande importanza". (ANSA).