Mafia: 11 arresti a Bari e in provincia, contestato omicidio

(ANSA) - BARI, 29 MAR - E' in corso di esecuzione a Bari un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone nell'ambito di un'operazione antimafia condotta in città e in provincia.

L'inchiesta dei carabinieri, denominata "Alta tensione", è coordinata dal procuratore aggiunto della Dda di Bari Francesco Giannella con i sostituti Lidia Giorgio e Marco D'Agostino. A quanto si apprende, è contestato anche un omicidio. Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle 11 online. (ANSA).