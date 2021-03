Vaccini: in Puglia oltre 568mila vaccinati, dosi anche oggi

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Sono 568.795 le vaccinazioni effettuate sino ad oggi in Puglia, di queste 182.504 sono a cittadini ultraottantenni. Lo rende noto la Regione precisando che la campagna vaccinale è proseguita anche oggi e in particolare a Brindisi c'è stata la giornata dedicata ai pazienti più fragili e oltre 410 pazienti dializzati, sottoposti a trapianto di rene e candidati al trapianto, sono stati vaccinati al PalaVinci.

Le prime mille vaccinazioni per questi pazienti con fragilità sono partite ieri a Bari al Policlinico con il professor Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro regionale trapianti, e proseguiranno domani a Foggia, Barletta e Lecce, e mercoledì 31 marzo a Taranto. I pazienti verranno convocati direttamente dal centro di riferimento e non dovranno prenotarsi. Come da indicazione del Ministero della salute saranno somministrati i vaccini a RNA messaggero. "Più vaccini avremo da Roma - ha detto l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco - prima raggiungeremo le fasce di popolazione target di questa fase della campagna".

Domani dalle 14 si aprono le adesioni per fasce di età. Si parte con le adesioni di 79enni e 78enni, ovvero dai nati dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1943. E poi via via verranno sbloccate le altre fasce di età in base alla disponibilità dei vaccini. Non è necessario prenotare: bisogna solo accedere al servizio https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell'appuntamento. (ANSA).