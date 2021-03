Vaccini: a Brindisi dosi per dializzati e trapiantati rene

(ANSA) - BARI, 28 MAR - "Entro oggi a Brindisi saranno vaccinati oltre 410 pazienti dializzati, sottoposti a trapianto di rene e candidati al trapianto". Lo ha assicurato il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Brindisi, Stefano Termite, presente al Vaccine day in corso al PalaVinci di Brindisi.

"In un'unica seduta - continua - verranno immunizzati tutti coloro che hanno dato l'adesione alla vaccinazione: la domenica è stata scelta perché è il giorno in cui non vengono sottoposti a dialisi e quindi sono scongiurati gli effetti legati al trattamento come la scoagulazione, con il rischio di sanguinamento, e l'ipotensione".

Mercoledì 31 marzo, invece, saranno vaccinati i pazienti trapiantati di midollo, talassemici ed emopatici. Per quest'ultima categoria proseguiranno nei giorni seguenti le vaccinazioni per un totale di più di 1000 soggetti.

"Sabato 3 aprile - aggiunge Termite - con il direttore del reparto di Medicina interna, Pietro Gatti, vaccineremo nella Primula del Perrino le persone sottoposte a trapianto di fegato.

Brindisi è un centro di riferimento per i pazienti con patologie epatiche e per quelli ematologici: l'ospedale Perrino a breve sarà accreditato come Centro trapianti di midollo osseo".

(ANSA).