Covid: in Puglia 14 morti e 1.788 positivi, quasi 19% test

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Sono stati 14 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia dove su 9473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati rilevati 1.788 casi positivi, il 18,87% dei test. Dei nuovi casi 561 sono in provincia di Bari, 355 in provincia di Taranto, 296 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Foggia, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori Dei 14 decessi, 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Taranto.2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test e 137.164 sono i pazienti guariti, mentre 46.880 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 188.737. (ANSA).