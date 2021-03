Covid: in Puglia 32 morti e 2008 positivi, il 15,7% dei test

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Ci sono stati 32 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia, e su 12.742 test per l'infezione eseguiti sono stati registrati 2.008 casi positivi (il 15,75% dei test): 820 in provincia di Bari, 400 in provincia di Taranto, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 165 nella provincia BAT, 147 in provincia di Brindisi, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Dei 32 decessi, 11 sono stati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. 136.633 sono i pazienti guariti e 45.637 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 186.949. (ANSA).