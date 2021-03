Aeroporti: domani Wizz Air apre a Bari quarta base italiana

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Domani verrà inaugurata la base Wizz Air a Bari, la quarta della compagnia in Italia: collegherà il capoluogo pugliese a 17 destinazioni (nazionali e internazionali). Sempre domani partirà il nuovo volo Bari-Bologna, seguito dal Bari-Verona del 29 marzo.

Per Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, "l'avvio della nuova base rende concreta la strategia di diversificazione della nostra offerta grazie all'incremento del numero dei vettori aerei, soprattutto internazionali, che consente di consolidare la connettività con i territori target dal punto di vista industriale e turistico. Siamo soddisfatti della decisione di Wizz Air di effettuare un investimento così rilevante in Puglia, i cui effetti avranno un impatto positivo sulla nostra economia e sul nostro sistema sociale e culturale".

