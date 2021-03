Dl Sostegni: protesta a Foggia, 'siamo profondamente delusi'

(ANSA) - FOGGIA, 26 MAR - E' in corso a Foggia una protesta di ristoratori, tassisti e liberi professionisti con partite Iva, contro il decreto Sostegni. I manifestanti, che a bordo di una ventina di auto sono sfilati per le vie della città, ora sono in sit-in davanti a Palazzo di Città. "Siamo profondamente delusi dai sostegni che giungono dal Governo", spiega un manifestante. "E' esattamente un anno che siano fermi con le nostre attività. Siamo al collasso", conclude. (ANSA).