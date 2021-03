Bullismo: pallacanestro in campo con ragazzi di 'Mabasta'

(ANSA) - BARI, 26 MAR - La pallacanestro si mobilita contro bullismo e cyberbullismo. In occasione della sfida di campionato tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi, in programma domenica 28 marzo alle 12 al PalaLeonessa A2A di Brescia, i giocatori di entrambe le squadre si schiereranno al fianco del movimento giovanile anti bullismo 'Mabasta'.

Le due squadre e i giovani animatori di 'Mabasta' - fa sapere il movimento anti bullismo in una nota - si sono già mobilitati sui social network con la pubblicazione e diffusione di un video messaggio, realizzato con la partecipazione diretta di alcuni dei giocatori di entrambe le squadre. In occasione della partita di domenica, gli atleti scenderanno in campo con una maglia appositamente disegnata per l'occasione, indossandola al momento della presentazione delle squadre e dell'inno di Mameli, a pochi minuti dalla palla a due.

"Per Pallacanestro Brescia e New Basket Brindisi - si legge nella nota - , quella contro il bullismo è una partita già vinta prima del fischio d'inizio. Avversarie sul campo, le due squadre si presentano come alleate nel sociale in una sfida che vede tutto il mondo dello sport al fianco dei ragazzi di 'Mabasta' nel loro progetto dal nome evocativo '1000 a 0 - Sport Vince Bullismo Perde'". (ANSA).