ANSA-IL-PUNTO/COVID:Puglia a "rischio alto", resta in rosso

(ANSA) - BARI, 26 MAR - La Puglia è la regione italiana che "riporta molteplici allerte di resilienza" e rientra anche questa settimana nella fascia di "rischio alto": è quanto evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute sull'andamento della pandemia Covid-19. La Puglia resterà in zona rossa, i dati confermano che la terza ondata non ha ancora esaurito la sua forza. Nonostante l'Rt sia in leggero calo, 1,17 rispetto all'1,24 della settimana scorsa, resta sopra il livello di allerta.

Non solo: la Puglia è tra le dieci regioni che "presenta un sovraccarico sia nelle terapie intensive che in area medica". E oggi il bollettino regionale ha registrato un nuovo record di casi positivi, su 12.135 test sono stati rilevati 2.162 contagi (17,8%): 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia Bat, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 2.033 su 12.807 tamponi. Sono 41 i decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri erano 37. In tutto sono morte in Puglia 4.647 persone. Sono 135.498 i pazienti guariti e (+1.502 rispetto a ieri); 44.796 sono i casi attualmente positivi (+619). I pazienti ricoverati sono 1.997 mentre ieri erano 1.993 (+4). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 184.941. Per "raffreddare" la curva epidemiologica, oggi il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato una nuova ordinanza che rafforza ulteriormente le misure di contenimento previste in zona rossa: da domani e sino al 6 aprile, sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le "seconde case"; tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante e combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali ad eccezione delle attività di vendita di carburante, combustibile, di fiori e piante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. L'ordinanza stabilisce anche che l'attività di asporto dei servizi di ristorazione potrà essere svolta dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono. Infine, i datori di lavoro degli Uffici pubblici dovranno aumentare le ore di smart working. (ANSA).