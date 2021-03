Droga: 1 Kg marijuana in busta della spesa, arrestato 20enne

(ANSA) - BARI, 25 MAR - Un 20enne di Bisceglie (BAT) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre trasportava un chilo di marijuana Amnesia all'interno di una busta utilizzata per la spesa. I militari lo hanno fermato dopo aver notato che, alla vista della pattuglia, il 20enne avrebbe cercato di evitare il controllo. Durante la perquisizione il giovane ha estratto dalla borsa che portava con sé un involucro in cellophane trasparente contenente un chilo di marijuana, denominata "Amnesia Haze", nota per i suoi effetti psichedelici e per il suo pungente aroma, che era stata confezionata con due strati di cellophane e sigillata a termosaldatura per evitare proprio la fuoriuscita di odore.

Su disposizione della Procura di Trani il 20enne si trova ora agli arresti domiciliari. (ANSA).