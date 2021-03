Covid: Casa Sollievo, diagnosi possibili anche senza tampone

(ANSA) - BARI, 25 MAR - La diagnosi di Covid-19 attraverso la valutazione clinica e radiologica si dimostra affidabile anche in pazienti con tampone negativo. Uno studio dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), il primo condotto in contesto di pratica clinica quotidiana, ha rilevato che l'accuratezza della valutazione radiologica e clinica è risultata molto buona rispetto a quella della sierologia, utilizzata come gold standard.

Oggi, infatti, il principale strumento per diagnosticare la malattia da Coronavirus è rappresentato dalla positività al tampone naso-faringeo molecolare. Il recente studio, pubblicato sulla rivista "Diagnostics", ha valutato l'affidabilità della diagnosi radiologica e clinica in un campione di pazienti ricoverati presso l'ospedale per sospetto Covid-19, ma con tamponi nasofaringei molecolari negativi. Dei 254 pazienti con sospetta infezione i cui dati hanno popolato il database ospedaliero, sono stati esclusi quelli con tampone positivo e quelli deceduti durante il ricovero. Quindi, un totale di 63 pazienti sono stati sottoposti a sierologia e inclusi nella valutazione dell'accuratezza diagnostica.

"L'accuratezza della valutazione radiologica e clinica rispetto alla sierologia è risultata molto buona, con una sensibilità dell'85% per i radiologi, e del 92% per i clinici" hanno spiegato i coordinatori dello studio Antonio Mirijello, medico internista, e Michele Zarrelli, neurologo. L'analisi dei dati è avvenuta dopo la raccolta di un campione di siero, per la determinazione della sierologia anti-Sars-Cov-2, ottenuto dopo almeno 15 giorni dal ricovero o durante follow-up dei pazienti.

I dati dei pazienti sono quindi stati valutati da un team di radiologi e di clinici, senza fornire loro i risultati sierologici, attraverso le Tac del torace e le cartelle cliniche.