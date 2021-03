Vaccini: a Bari attivato hub tra i più grandi del Sud

(ANSA) - BARI, 24 MAR - "Oggi avviamo questo centro che è uno dei più grandi che abbiamo in tutta l'Italia meridionale, contiene 20 box per vaccinare contemporaneamente, quindi quando arriveranno le dosi e vaccineremo mattina e pomeriggio, potremo contare di fare 2.500-3.000 vaccinazioni giornaliere in questa struttura. Oggi è un primo test su 400 vaccinazioni". Così il direttore generale della Asl di Bari ha presentato il nuovo hub vaccinale attivato oggi nella Fiera del Levante.

"Ci sono anche ampie aree di attesa pre e post vaccinazione con zona ristoro - ha spiegato Sanguedolce - , quindi una struttura modello, che poi è quello che stiamo seguendo anche nelle altre aree provinciali di Bari, dove ci saranno altre grandi strutture con 6-8 postazioni e alcune anche 14 per struttura".

Complessivamente nella provincia ce ne saranno circa 20.

Sulle vaccinazioni a domicilio, il dg Asl ha spiegato che "sono in contatto con i medici di famiglia per avviarle il più presto possibile, credo all'inizio della settimana prossima. Si stanno definendo gli ultimi aspetti che riguardano la distribuzione dei vaccini. Nel frattempo comunque con personale Asl abbiamo già avviato le vaccinazioni a domicilio". (ANSA).