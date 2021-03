Mille pneumatici e rottami di gommoni abbandonati, sequestro

(ANSA) - BARI, 24 MAR - La Guardia costiera di Bari ha sequestrato a Monopoli un capannone industriale con area scoperta precedentemente in uso ad un venditore di pneumatici.

Il sequestro d'iniziativa si è reso necessario a seguito dell'accertamento di una discarica di rifiuti speciali anche pericolosi realizzata in gran parte a cielo aperto. In particolare, erano stati abbandonati circa un migliaio di pneumatici fuori uso, batterie esauste, contenitori di olio esausto, rottami di plastica, vecchi cerchi di pneumatici, rottami di ferro e di componenti meccanici vari, pasticche di freni esauriti, due relitti di gommoni e rifiuti ingombranti.

L'autore del reato, che nel frattempo aveva cambiato la sede della propria attività abbandonando i rifiuti speciali nella vecchia sede, è stato denunciato. (ANSA).