Covid: raccolta fondi per donare 10mila tulipani a ospedali

(ANSA) - FOGGIA, 24 MAR - "Doniamo 10.000 tulipani a 100 ospedali italiani, alle Rsa, alle persone sole, agli anziani, a chi può tornare a sorridere anche con un fiore". E' l'idea di Giuseppe Savino, giovane agricoltore di Foggia che nei mesi scorsi ha piantato 50mila tulipani nel suo terreno, dando vita al primo campo di tulipani di Puglia. Savino ha lanciato una raccolta fondi ("per coprire le spese vive di raccolta, packaging e spedizione") per donare questi fiori sulla piattaforma crowdfunding. "Ad ottobre - racconta il giovane foggiano - abbiamo piantato il primo campo di tulipani in Puglia. Quello che faremo in campo è molto semplice: permettere alle persone di venire a godere della bellezza dei tulipani e dar loro la possibilità di raccoglierli. Avremmo aperto in questi giorni, ma per via dei lockdown e delle zone rosse l'apertura sarà posticipata a dopo Pasqua, ora circa 10.000 dei 50.000 tulipani rischiano di sfiorire". Motivo per cui si è pensato di donarli agli ospedali italiani che ce ne faranno richiesta, ai centri per vaccinazioni Covid, alle RSA ma anche agli anziani soli o alle associazioni che si occupano delle persone bisognose, attivando reti di volontari che ci aiuteranno nella raccolta e nel confezionamento. (ANSA).