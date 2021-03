Canottaggio:successi per atleti Barion a Meeting Piediluco

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Buoni riscontri per i giovani atleti del circolo Canottieri Barion di Bari al primo Meeting nazionale di canottaggio, a Piediluco: nella due giorni di gare, i ragazzi allenati da Alessandro Dironzo hanno riportato buoni piazzamenti nella categoria Ragazzi. Tra questi spicca il secondo posto dei 16enni Francesco Capone e Giancarlo Leonetti (nella finale B di doppio maschile) e di Alessandra Quaranta, 15 anni, nella finale B di singolo femminile. Di valore il doppio quinto posto per il 17enne Michelangelo Quaranta, sia nella semifinale di doppio junior, con Luigi Tamborrino, anche lui 17enne, che nella finale B del doppio Pesi Leggeri con Luigi Dolce, 22 anni.

"In un contesto agonistico di assoluto rilievo - commenta il direttore sportivo Carlo Quaranta, al seguito degli ragazzi anche nella trasferta umbra - gli atleti del Canottieri Barion si sono fatti valere. C'è solo da complimentarsi con loro e con lo staff tecnico guidato da Alessandro Dironzo. Purtroppo tutti hanno dovuto fronteggiare condizioni meteo avverse, in particolare il vento contro che ha finito con il penalizzare i nostri atleti. Ma in sede si compie quotidianamente un gran lavoro e già se ne vedono i frutti in gare nazionali. L'auspicio è ovviamente quello di poter fare sempre meglio". (ANSA).