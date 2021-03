ANSA-IL-PUNTO/Covid, Puglia supera picco seconda ondata

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Mentre la terza ondata supera già il picco di contagi rispetto alla seconda di dicembre, la Puglia si prepara alla vaccinazione anti Covid di massa: oggi ha aperto il più grande centro della regione nella Fiera del Levante, a Bari, con 20 postazioni dedicate ma è solo uno dei 60 hub che a breve saranno attivati in tutta la regione. L'obiettivo, dichiarato dall'assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, è di riuscire ad effettuare, a pieno regime, 45-50mila somministrazioni al giorno. Vorrebbe dire concludere la campagna vaccinale in 90 giorni, ma tutto dipenderà anche dall'approvvigionamento.

Ad aprile, secondo le comunicazioni arrivate da Roma, la Puglia dovrebbe ricevere almeno 547mila vaccini. "Il piano vaccini sta procedendo, il Governo ce la sta mettendo tutta per aumentare il flusso di vaccini alle Regioni. Quando ci sarà vaccino a sufficienza, in base alle stime di oggi, avremo una capacità 45-50mila somministrazioni al giorno", ha detto oggi Lopalco in occasione dell'attivazione dell'hub vaccinale nella Fiera del Levante. Bisogna accelerare perché i contagi Covid in Puglia non accennano a calare, nonostante la zona rossa attiva da 10 giorni. Anzi, proprio oggi è stato superato il picco raggiunto durante la seconda ondata a dicembre. Oggi su 10.919 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.709 casi positivi: 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 309 in provincia di Lecce, 294 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 38 decessi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. In tutto in Puglia sono state 4.569 le persone che hanno perso la vita. I pazienti guariti sono 132.020 (+1.108 rispetto a ieri); sono 44.157 i casi attualmente positivi (+563). Calano i ricoverati che sono 1.988 mentre ieri erano 2.011 (-23). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 180.746. (ANSA).