Covid:giornata donazione sangue per militari Esercito Puglia

Il Comando Militare Esercito Puglia ha organizzato, in collaborazione con l'Avis - Sezione di Modugno, una giornata dedicata alla donazione di sangue ed emoderivati, ospitando una autoemoteca dell'Ospedale San Paolo di Bari.

Una iniziativa "a sostegno - spiegano - delle sempre più pressanti esigenze di sangue legate all'emergenza epidemiologica in corso, che assume particolare rilevanza per il calo di donazioni registrato negli ultimi mesi".