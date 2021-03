Covid: Puglia,46 morti e 1664 positivi pari a 12,4% dei test

(ANSA) - BARI, 23 MAR - In Puglia oggi sono stati registrati 1.664 casi positivi al Covid su 13.390 test, con una percentuale di positività del 12,4% (ieri era il 17,3%). Sono stati registrati anche 46 decessi.

I casi positivi sono distribuiti 638 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi sono 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test, 130.912 sono i pazienti guariti e 43.594 gli attualmente positivi, 2.011 dei quali ricoverati in ospedale (76 in più di ieri). Dall'inizio della pandemia sono deceduti complessivamente 4.531 pugliesi. (ANSA).