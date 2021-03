Covid: dopo 110 casi, contagi azzerati in Rsa del Barese

(ANSA) - BARI, 23 MAR - "E' con grande sollievo che siamo felici di comunicare a tutti i famigliari dei nostri ospiti e alla comunità cittadina che il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari, dopo aver monitorato ed accertato la totale assenza di positività al coronavirus tra gli ospiti e il personale, ha certificato che la nostra Rsa da oggi è Covid free". Lo rende noto la Fondazione Villa Giovanni XXIII di Bitonto, che gestisce la struttura dove a fine gennaio è scoppiato una focolaio con 110 positivi, 80 dei quali anziani e almeno una decina di questi deceduti.

"Abbiamo vissuto inaspettatamente, dopo un anno di grande attenzione e sacrificio per evitare il contagio, giorni drammatici" dice la Fondazione. "Il nostro primo pensiero - aggiunge - non può non andare ai nostri cari ospiti che ci hanno lasciati, il cui ricordo non ci abbandonerà mai come il legame alle loro famiglie, a cui va la nostra più sincera vicinanza e solidarietà".

"Proseguiremo nel puntuale rispetto di tutte le procedure e i protocolli operativi per il contrasto alla diffusione del virus, soprattutto in questo momento di grande recrudescenza della pandemia - prosegue - e nei prossimi giorni riprenderemo ad organizzare le visite dei parenti, con le dovute e consuete precauzioni, per consentire ai nostri ospiti, dopo un lungo e difficile periodo di isolamento, di poter rivedere i loro cari".

