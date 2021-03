Teatro: Jordi Bernàcer dirige l'orchestra del Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 22 MAR - La Fondazione Petruzzelli si avvia alla conclusione di un altro mese di grande musica in streaming con due concerti diretti da Jordi Bernàcer. Al centro dei nuovi appuntamenti l'esecuzione del Concerto in La Maggiore per clarinetto e orchestra KV 622 di Wolfgang Amadeus Mozart, nella versione per viola e orchestra sperimentata dal solista Nils Monkemeyer presentata per la prima volta in Italia e, nel programma successivo, del concerto nella versione originale, affidata al clarinetto solista Daniel Ottensamer.

I due concerti diretti da Jordi Bernàcer, che condurrà l'orchestra del teatro, saranno trasmessi il 24 e il 29 marzo alle 20.30. Gli appuntamenti, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) resteranno disponibili per un mese. On line sul sito ufficiale, nella pagina dedicata ai singoli concerti, anche il pdf dei libretti di sala, scaricabili gratuitamente. (ANSA).