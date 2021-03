Furgone trafitto da guardrail, muore 25enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Un 25/enne è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale tra Modugno e Carbonara, alle porte di Bari.

La vittima, Carlos Modugno, di Bari, viaggiava al posto del passeggero a bordo di un furgoncino aziendale guidato da un collega 22/enne di Palo del Colle. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, mentre per il 25enne non c'è stato niente da fare. I due, dipendenti di una ditta di pulizie, stavano andando a lavorare a Bari quando, intorno alle 6.10 sulla strada provinciale 10, il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è stato trafitto dal guardrail metallico a bordo strada. Non ci sono, infatti, segni di urti con altre auto. Sul posto per i rilievi procedono i carabinieri. Dovranno accertare se il furgoncino sia finito fuori strada per l'eccessiva velocità, per un ostacolo improvviso, a causa dell'asfalto bagnato, un malore del conducente o una distrazione. (ANSA).