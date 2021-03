Covid: in Puglia 1.546 casi (16% test) e 10 morti

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.546 casi positivi, il 16% dei 9.629 test analizzati. Ieri, invece, il tasso di positività era del 17,5%. Oggi, inoltre, sono stati registrati 10 decessi (ieri erano 26).

I nuovi casi positivi sono 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test; 128.993 sono i pazienti guariti; 43.079 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).