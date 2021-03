A.Mittal: Usb, cede parte piano calpestio in zona Omo/2

(ANSA) - TARANTO, 21 MAR - L'Usb denuncia il cedimento di una parte di paiolato, cioè del piano di calpestio al di sopra nei nastri in marcia, del reparto Omo 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, in zona Agglomerato 2. Si sono create buche e fessure che, osserva il sindacato, mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori. Chiunque dovesse "trovarsi ad operare in quel punto - spiega l'Usb - in caso di ulteriore cedimento potrebbe precipitare su impianti in marcia con ovvie, tragiche conseguenze. Quella interessata dall'episodio è una delle aree che presentano maggiori criticità, più volte evidenziate dall'Unione sindacale di base, che torna a denunciare lo stato degli impianti all'interno della fabbrica e i relativi rischi".

Il sindacato ricorda che "già lo scorso anno un fatto simile è avvenuto nello stesso reparto, ma da allora nulla è cambiato, anzi la situazione è nettamente peggiorata. La questione è stata più volte portata dalla nostra organizzazione sindacale all'attenzione dell'azienda affinché mettesse in piedi interventi di manutenzione efficaci e tempestivi. L'ultima segnalazione risale al 25 gennaio scorso".

L'azienda, conclude l'Usb, "ha risposto promettendo interventi che però non sono mai stati realizzati. A dimostrazione di ciò il verificarsi di ulteriori incidenti che solo grazie alla buona sorte non fanno registrare feriti. Da qui l'esigenza di denunciare in Procura quanto sta accadendo: a questo l'Usb provvederà già nella giornata di domani depositando il documento del 25 gennaio" con cui segnalava i pericoli.

