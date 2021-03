Droga: nasconde 7 kg di marijuana in cuccia cane, arrestato

(ANSA) - TARANTO, 20 MAR - Ha nascosto 7 kg di marijuana nella cuccia del cane, ma il tentativo di eludere i controlli è risultato vano. Un 28enne meccanico di Palagiano (Taranto) , con precedenti, è stato così arrestato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e anche di detenzione di armi clandestine in quanto nella sua officina meccanica sono state trovate due repliche di pistole, di cui una in fase di modifica suscettibile di diventare idonea allo sparo, nonché proiettili calibro 7.65.

In un casolare di proprietà dell'uomo, occultati all'interno della cuccia di un cane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato cinque buste sottovuoto per abiti, contenenti marijuana, del peso complessivo di 7 Kg, e un panetto di 100 grammi di hascisc. (ANSA).