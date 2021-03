Covid: nell'ospedale in Fiera a Bari attivati 70 posti letto

(ANSA) - BARI, 20 MAR - E' stata completata la fase di startup della struttura per le maxi emergenze che la Regione Puglia ha affidato alla gestione del Policlinico di Bari. Nella prima settimana - comunica il Policlinico - sono stati "già attivati e occupati 70 posti letto tutti ad alta intensità di cura". "In uno spazio tecnologicamente avanzato - sostiene l'azienda ospedaliera - con percorsi Covid/no Covid ben delineati, spogliatoi attrezzati e spazi di lavoro sicuri operano rianimatori, pneumologi, nefrologi, cardiologi e radiologi con tutto il personale sanitario necessario ad assicurare la migliore assistenza per i pazienti Covid".

La gestione del Policlinico permette, inoltre, di garantire tutte le attività di consulenza plurispecialistica dei professionisti dell'azienda ospedaliero universitaria. In particolare sono stati già attivati 20 posti di Rianimazione, 48 posti di Terapia intensiva respiratoria di cui 16 dedicati a pazienti con necessità di dialisi. Nella struttura è attivo un servizio un servizio di cardiologia d'urgenza Covid e di radiodiagnostica con una tac ultraveloce di ultima generazione a 128 strati in grado in pochi secondi di fare la scansione completa del paziente. (ANSA).