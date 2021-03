Covid: in Puglia 26 morti e quasi 2000 contagi, (17,5% test)

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Ci sono stati 26 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia e su 11.296 test registrati sono stati rilevati 1.983 casi positivi, il 17,5% dei test: 824 casi sono in provincia di Bari, 371 in provincia di Taranto, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Dei 26 decessi,11 si sono verificati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test; 128.464 sono i pazienti guariti, mentre 42.072 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 174.983. (ANSA).