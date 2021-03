Povertà educativa, a Bari progetto con 200 ragazzi a rischio

(ANSA) - BARI, 19 MAR - Ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, intervenire efficacemente per evitare la diffusione di comportamenti criminali o devianti e soprattutto offrire ai minori prospettive concrete di recupero e di reinserimento sociale. Sono gli obiettivi del progetto "FARE - Futuro d'autore", che vede l'Istituto Salesiano SS. Redentore di Bari capofila di una serie di attività tese a modificare i processi di trasmissione (intra ed extra familiare) della povertà educativa minorile e della deprivazione culturale.

A mettersi in gioco, i ragazzi e le ragazze dell'Oratorio del Redentore di Bari, quelli della Cooperativa Eughenia e dell'ITC 'Vitale Giordano' di Bitonto, del Liceo 'Altiero Spinelli' di Giovinazzo e dell'ITC Romanazzi di Bari, del Centro Diurno Polifunzionale Chiccolino di Bari, e della Cittadella del Bambino di Bitonto.

"FARE - Futuro d'Autore" è un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nelle attività laboratoriali sono coinvolti circa 200 minori italiani e stranieri, affiancati da educatori professionisti. (ANSA).