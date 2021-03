Opere abusive su demanio marittimo, sequestrato lido Taranto

(ANSA) - BARI, 19 MAR - La Guardia costiera di Taranto ha sequestrato opere abusive realizzate su un'area demaniale marittima di oltre 2.100 mq che sarebbe state utilizzate dai titolati di uno stabilimento balneare in località Marina di Chiatona. I presunti responsabili degli illeciti sono stati denunciati per occupazione abusiva del demanio marittimo.

L'operazione è stata compiuta assieme a personale dell'Agenzia del Demanio di Bari. Gli investigatori hanno accertato, durante un controllo, che le opere erano state realizzate in grave difformità rispetto ai titoli autorizzativi. (ANSA).