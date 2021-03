Futuro bande pugliesi, tre festival ne parlano online

(ANSA) - BARI, 19 MAR - Tre tra i più prestigiosi festival pugliesi sul mondo delle bande si incontrano online per discutere sul futuro della musica e delle bande nella regione.

L'iniziativa, promossa da "Cuore di Banda", il festival sull'identità musicale bandistica pugliese organizzato dai Comuni di Acquaviva, Sammichele e Turi, coinvolge il Talos Festival di Ruvo di Puglia e il Festival Bande a Sud di Trepuzzi, oltre ai conservatori di musica "Tito Schipa" di Lecce e "Nicolò Piccinni" di Bari. Nell'incontro virtuale dal titolo "Le città e i festival", che sarà trasmesso sulla pagina facebook del Festival "Cuore di Banda" domenica 21 marzo alle 17, si farà il punto sul mondo della tradizione bandistica attraverso i racconti di "resistenza musicale" al Covid.

Si parlerà anche del protocollo di intesa per una rete di festival per il rilancio della banda e del suo patrimonio musicale firmato prima della pandemia dai direttori dei tre Festival insieme ai 4 comuni di Acquaviva delle Fonti, Conversano, Ruvo di Puglia e Trepuzzi, che parteciperanno con i rispettivi sindaci all'appuntamento online. (ANSA).