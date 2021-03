Covid: Puglia, 27 morti e 1785 positivi, il 15% dei test

(ANSA) - BARI, 19 MAR - Oggi in Puglia ci sono stati 27 morti da coronavirus e su 11.636 test per l'infezione registrati, sono stati rilevati 1785 casi positivi (il 15,34% dei test): 652 in provincia di Bari, 315 in provincia di Taranto, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia BAT,1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Dei 27 decessi, 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test; 127.409 sono i pazienti guariti, e 41.170 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 173.000 e le vittime complessivamente sono 4.421. (ANSA).