160/o Unità Italia: video Pinacoteca Bari su dipinto di Toma

(ANSA) - BARI, 19 MAR - In occasione della ricorrenza dei 160 anni dell'Unità d'Italia la Pinacoteca Metropolitana "Corrado Giaquinto" di Bari propone un video sul dipinto di Gioacchino Toma dal titolo I figli del popolo datato 1862 ma presumibilmente realizzato l'anno prima. È un'infanzia che si muove in piena autonomia nello spazio pittorico, protagonista e non inerme, inconsapevole testimone degli eventi, quella che Toma dipinge nel piccolo olio barese, primo di una lunga serie di opere incentrate su questo tema. La ricostruzione di una nazione, è il messaggio che l'artista vuole trasmettere attraverso queste emulazioni giocose, passa anche attraverso l'infanzia e a quest'ultima è assegnato il compito di tramandare i valori patriottici alle generazioni future.

Il video sarà fruibile sul sito e sulla pagina facebook della Pinacoteca.

www.pinacotecabari.it https://www.youtube.com/watch?v=gwdUiB8tN9I (ANSA).