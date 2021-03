Si conclude 'Area Mediterranea',basi per centro danza Puglia

(ANSA) - BARI, 18 MAR - 'Area Mediterranea', la prima residenza artistica per la danza contemporanea in Puglia, conclude il suo viaggio dopo un anno, e pone le basi per la nascita del primo Centro regionale per la danza. Con 'Area Mediterranea' quattro compagnie di danza pugliesi si sono unite dando vita a una fucina di creatività rivolta a giovani danzatori e coreografi professionisti, pugliesi e non solo, con tutor e ospiti di prestigio. 'Area Mediterranea, concepito da ResExtensa e la sua direttrice artistica Elisa Barucchieri, ha coinvolto le compagnie AltraDanza, Equilibrio Dinamico e AlphaZTL con i rispettivi direttori artistici Domenico Iannone, Roberta Ferrara e Vito Alfarano.

L'idea, informa una nota, è nata un anno fa, "in pieno flagello pandemico, con il settore artistico che si interrogava su come poter essere ancora vitale, studiando spazi di ripartenza. Anche per la danza contemporanea". E dopo tavoli e confronti, attraverso un bando regionale del Dipartimento regionale Turismo e Cultura, prende forma in un percorso nuovo per il settore, collettivo e condiviso, consolidando collaborazioni avviate da anni fra realtà affini per visione artistica ed etica, ognuna con esperienza in ospitalità e formazione.

Il nome 'Area Mediterranea', acronimo delle quattro compagnie, "evoca l'aria e l'accoglienza della terra pugliese - spiega Elisa Barucchieri - radici antiche, pietra bianca senza tempo, mare che collega popoli e linguaggi. Declinando concetto di residenza artistica che non è solo utilizzo di spazi, ma piuttosto profondo e capillare accompagnamento nel processo creativo, artistico, innovativo di una rete di 'compagni di viaggio': uno spazio per la danza nella sua varietà stilistica, ricco e condiviso". (ANSA).